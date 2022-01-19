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Son dakika: Kadın şoför direksiyon sallayarak ekmeğini kazanıyor - Son Dakika

Son dakika: Kadın şoför direksiyon sallayarak ekmeğini kazanıyor

19.01.2022 18:14

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yaparak ev ekonomisine katkıda bulunan 27 yaşındaki Elif Hayriye Kaymak, görenlerin takdirini topluyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yaparak ev ekonomisine katkıda bulunan 27 yaşındaki Elif Hayriye Kaymak, görenlerin takdirini topluyor.

İlçede ikamet eden bir çocuk annesi Kaymak, daha önce çeşitli kurum ve kuruluşlarda direksiyon sallayarak geçimini sağladı.

Yakın zamanda Kozlu Belediyesi özel halk otobüslerinde çalışmak için başvuruda bulunan Kaymak, yapılan test sürüşlerinin ardından işe girmeye hak kazandı.

Seferlere çıkmaya başlayan Kaymak, ev ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Güzel tepkiler alıyorum"

Elif Hayriye Kaymak, AA muhabirine, görenlerin şaşırdığını ve farklı karşılandığını belirterek, "Daha önce de şoförlüğüm var. Aslında mesleğin kadın erkek ayrımı yok. Herkes yapabildiği işte başarılıdır. Ben de bu işte başarılıyım, mutluyum, severek yapıyorum." dedi.

Erkeklerin de kadınların yaptığı birçok işte başarılı olduğunu anlatan Kaymak, kadınların isterse her işi yapabileceğini vurguladı.

Kaymak, insanların nasıl araç kullandığını merak ettiğini dile getirerek, "İnsanlardan tebrik alıyorum. 'Kadın şoför nasıl araç kullanıyormuş?' diye bir durak gidenler bile oluyor. Sarılmaya kalkanlar oldu. Güzel tepkiler alıyorum, bu tepkileri almak beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Son dakika: Kadın şoför direksiyon sallayarak ekmeğini kazanıyor
Son dakika: Kadın şoför direksiyon sallayarak ekmeğini kazanıyor
Son dakika: Kadın şoför direksiyon sallayarak ekmeğini kazanıyor

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Halk Otobüsü, Zonguldak, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kadın şoför direksiyon sallayarak ekmeğini kazanıyor - Son Dakika


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