Son dakika: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polisi Şube Müdürlüğü, Jandarma ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla stant açıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile İstasyon Caddesinde açılan standı ziyaret eden Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddette karşı İçişleri Bakanlığının talimatı ile tüm il ve ilçelerde eş zamanlı toplantı yaptıklarını söyledi.

Aynı zamanda şehir içinde kolluk kuvvetleri ile ASP Müdürlüklerinin iş birliğiyle stantların açıldığını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Burada polis ve jandarmanın hızlı müdahalesine imkan tanıyan KADES programını tanıtıyoruz. Yine kadınlarımıza diğer haklarını hatırlatıyoruz ve cep telefonlarına acil çağrı programı yükleniyor. Bugün farkındalık günü ama kadınlar ya bizim annemizdir ya eşimizdir ya bacımızdır ya da evladımızdır. Cennet anaların ayaklarının altındadır diyen bir dine mensubuz. Bu sözler duvarlara asılı kalmamalı, hayatımızın her aşamasında bu sözlerle yaşamamız lazım. Eğer ailede anne özgün ise inanın çocukları da özgündür. İnşallah daha huzurlu, kadına şiddetin olmadığı günler gelecek."