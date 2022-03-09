Son Dakika | Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor - Son Dakika
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Son Dakika | Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor

09.03.2022 01:57

Gelen son dakika haberlerine göre Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor Bingöl'de Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde kurs gören kadınlar, amigurumi tekniğiyle ilmik ilmik ördükleri oyuncakları satarak hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor

BİNGÖL - Bingöl'de Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde kurs gören kadınlar, amigurumi tekniğiyle ilmik ilmik ördükleri oyuncakları satarak hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezi-2'de kadınlar el sanatlarına yoğun ilgi gösteriyor. Aile Destek Merkezinde bulunan flografi, tel kırma, rölyef tablo, bal mumu, ahşap seramik, örgü oyuncak gibi el sanatları kurslarında eğitim alan 65 kadın, ürettikleri ürünleri özel sipariş veya sergilerde satarak ekonomik kazanç sağlıyor. Kurum bünyesinde bulunan ve son dönemlerde yoğun ilgi gören el sanatları kurslarından biri de amigurumi tekniğiyle yapılan örgü oyuncaklar. Amigurumi kursuna gelen kadınlar, 4 ay boyunca ilmik ilmik işleyerek ürettikleri örgü oyuncakları sergilerde veya özel siparişler alarak satışını gerçekleştirip hem kendilerine hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Kadınlar burada stres atıyor"

Kadınların amigurumi kursunda zamanı değerlendirdiklerini ve stres attıklarını belirten el sanatları hocası Sibel Sönmez, örgü oyuncakların satışından kadınların kazanç elde ettiğini söyledi. Sönmez, "Burada çeşitli el sanatları kursları vermekteyiz. Bunlardan biri de amigurumi, benim alanım. Burada kadınlarımız belirli saatlerde gelerek üretim yapıyor. Bu yaptıkları ürünleri aile ekonomisine katkı olsun diye sergilerde veya özel siparişler alarak satıyoruz. Bu şekilde hem stres atıyorlar burada, zamanlarını değerlendiriyorlar artı olarak ekonomik olarak kazanç elde ediyorlar. Biz modüllerimizi 4 ayda bir yeniliyoruz. Her seferinde yeni öğrencileri alıyoruz ve gelmek isteyen tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.

"Kurs sonunda isteyen işletme açıyor isteyen sosyal medyadan satıyor"

Kısa bir zaman önce kursa başlayan ve üretim yapan evli 2 çocuk annesi Müzeyyen Atasoy, Aile Destek Merkezi-2'den memnun olduğunu ifade etti.

Atasoy, "Evli, 2 çocuk annesiyim. Aile Destek Merkezini sosyal medya üzerinden gördüm. Kayıt yaptırdım ve çok da memnunum. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de yaptığımız ürünleri satıp ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımız için de sınıf olduğu için herhangi sıkıntımız olmuyor. Burası aile ortamı gibi. Kursu bitirdikten sonra öğretici olmak isteyen, işletme açmak isteyen yada sosyal medya üzerinden satmak isteyen olursa çok iyi oluyor. Çünkü çeşitli teknikler öğreniyoruz. Ben de kurs bittikten sonra kendi sayfamı açarak ürünlerimi yapıp satmak istiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün kadınlar için hem maddi hem de manevi olarak çok iyi olacaktır" diye konuştu.

Son Dakika | Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor
Son Dakika | Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor
Son Dakika | Kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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