Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı

10.03.2022 12:17
Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki kuaför eşi Marziye Salehzade'yi (30) gittiği iş yerinde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu Hamidollah Nouri (30), tutuklandı.

KONYA'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki kuaför eşi Marziye Salehzade'yi (30) gittiği iş yerinde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu Hamidollah Nouri (30), tutuklandı.

Olay, 8 Mart günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi kuaför Marziye Salehzade, iş yerinde çalışırken 3 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu Hamidollah Nouri geldi. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nouri, Salehzade'yi vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Salehzade, kurtarılamadı.

Salehzade'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kendisi de saldırı sırasında elinden hafif yaralanan Hamidollah Nouri'yi tedavi olmak için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, "Henüz boşanmamız sonuçlanmadı, ama beni aldatıyordu" diyen Nouri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı
Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı
Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı
Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı
Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı
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Dünya Kadınlar Günü, Kuaför, Konya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kadınlar gününde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı - Son Dakika


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