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Son Dakika | KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEYEN 10 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

Son Dakika | KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEYEN 10 KİŞİYE GÖZALTI

22.12.2021 10:45

Son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de maddi durumu kötü olan kadınları fuhşa sürükledikleri belirlenen 5'i kadın, 10 kişi, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de maddi durumu kötü olan kadınları fuhşa sürükledikleri belirlenen 5'i kadın, 10 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Ö.A., S.A., F.S., Z.K., Y.D., M.D. ve aynı aileden G.Ö., S.Ö., K.Ö. ve S.Ö.?nün maddi durumu kökü olan kadınları fuhşu sürüklediklerini tespit etti. Şüphelilerin yer temin edip imkan ve aracılık sağladıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi evlerini ve tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, kadınların, evini kullandıran erkeklere ilişkiye girmelerini sağladıkları saptandı. Birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlarla Kayseri ve çevre illerden iletişime geçtikleri erkeklerle kadınları buluşturup fuhşa aracılık ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki sorguları sürüyor.

Son Dakika | KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEYEN 10 KİŞİYE GÖZALTI
Son Dakika | KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEYEN 10 KİŞİYE GÖZALTI
Son Dakika | KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEYEN 10 KİŞİYE GÖZALTI
Son Dakika | KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEYEN 10 KİŞİYE GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEYEN 10 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | KADINLARI FUHŞA SÜRÜKLEYEN 10 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika
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