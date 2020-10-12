Son dakika haberi... CarrefourSA, WEPs Platformu imzacıları arasındaki yerini aldı - Son Dakika

Son dakika haberi... CarrefourSA, WEPs Platformu imzacıları arasındaki yerini aldı

12.10.2020 13:02
Son dakika haberi... CarrefourSA, WEPs Platformu imzacıları arasındaki yerini aldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre CarrefourSA, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği değeri Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's...

CarrefourSA, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği değeri Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles-WEPs) Platformu'nun imzacıları arasında yer alarak küresel çapta tasdik etti.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün için dünya çapında aralarında CarrefourSA'nın da yer aldığı sadece 9 gıda perakendecisi, WEPs Platformu imzacısı konumunda bulunuyor.

Dünyada toplam 3 bin 727 imzacısı bulunan WEPs Platformu'nda Türkiye, imzacı şirket sayısı ile Brezilya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

"Çalışanlarımızın yüzde 35'inin kadın olduğunu duyurmaktan onur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Türkiye'nin 52 şehrinde 670 market ve 11 bin çalışanla günde 500 bin kişiye hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için kadın çalışanlarımız büyük bir değere sahip. Bu vizyonla yönetim kadromuzdan marketlerimize kadar farklı kademelerdeki çalışanlarımızın yüzde 35'inin kadın olduğunu duyurmaktan onur duyuyoruz. İş süreçlerimizde eşitlik ilkesine inanıyor, görev dağılımı açısından kadın erkek eşitliğini önemsiyoruz. Yalnızca CarrefourSA çalışanları değil, ülkemizin dört bir yanındaki üretici kadınların da girişimlerini destekliyor, emeklerinin reyonlarımızdan müşterilerimize ulaşmasına fırsat tanıyoruz. Gelecekte kadınlara daha fazla inisiyatif tanınacağına inanıyoruz."

Verilen bilgiye göre, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden WEPs Platformu, 2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturuldu.

WEPs Platformu, özel sektöre iş yerlerinde, iş piyasasında ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 prensibe açıkça taahhüt vermelerini istiyor.

CEO Destek Beyanı'nı imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni, yönetim kurulu odasından iş yerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koyuyor.

Son dakika haberi... CarrefourSA, WEPs Platformu imzacıları arasındaki yerini aldı
Son dakika haberi... CarrefourSA, WEPs Platformu imzacıları arasındaki yerini aldı

Birleşmiş Milletler, Sabancı Holding, Carrefour, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... CarrefourSA, WEPs Platformu imzacıları arasındaki yerini aldı - Son Dakika Ekonomi

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