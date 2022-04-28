KADİR GECESİ'NDE SELİMİYE'DE SAKAL-I ŞERİF'İ ZİYARET ETTİLER - Son Dakika

Edirne Selimiye Camisi'nde, Kadir Gecesi Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, ziyarete açıldı. Pandeminin ardından 2 yıl aradan sonra ilk kez ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek ve Kadir Gecesi ibadet etmek için binlerce kişi camiye akın ederken, Batı Trakya'dan da soydaşlar otobüslerle geldi.

Kadir Gecesi'nde Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, Edirne ve çevresinin yanı sıra Batı Trakya ve Bulgaristan'dan gelen soydaşların akınına uğradı. Restorasyonu devam eden ve sadece bir bölümünde ibadet edilebilen camiye giremeyen vatandaşlar, bahçede saf tuttu. Kadir Gecesi dolayısıyla ellerini semaya açan binlerce vatandaş, teravih namazı sonrası ziyarete açılan Hz. Muhammed'in kutsal emaneti Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.

BATI TRAKYA'DAN YÜZLERCE SOYDAŞ OTOBÜSLERLE AKIN ETTİ

Pandeminin ardından 2 yıl sonra ilk kez ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için Batı Trakya ve Bulgaristan'dan da otobüslerle yüzlerce soydaş Edirne'ye geldi. Oruçlarını kent merkezinde açanlar daha sonra Selimiye Camisi'ne koştu. Teravih namazının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için yüzlerce kişi sıraya girdi. Cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'i çekmek ve dokunabilmek için sıraya giren cemaat birbiriyle yarıştı.

'KADİR GECESİ İÇİN GELDİK'

Yunanistan 'ın Gümülcine kentinden gelen Mehmet Ali Ercan , "Yunanistan'dan Kadir Gecesi için geldik. Ortam ve maneviyat çok güzel. Orucu burada açtık, duamızı yaptık. Şimdi de eşimle Selimiye'ye geldik teravih namazı ve Kadir Gecesi için. Gümülcine'de burayı çok özlüyoruz, Kadir Gecesi için gelerek bu şekilde özlem giderdik" dedi.

'SELİMİYE'YE AŞIĞIZ'Yunanistan'ın Şapçı şehrinden gelen Emine Gülova da "50 kişilik grupla Kadir Gecesi için geldik. Selimiye'ye aşığız, iftarı burada yaptık. Camide namaz kılacağız birazdan, Kuran'larımızı okuyacağız. Burada olmak çok güzel" diye konuştu.

'İBADETİMİZİ YAPIP GERİ DÖNECEĞİZ'Yunanistan'ın Rodop ilinin Kozlukebir belediyesine bağlı Basırlı köyünden gelen Belkıs Fındıcaklar ise Kadir Gecesi'nde dua etmek için geldiklerini belirtti. Fındıcaklar, "25 kişilik otobüsle geldik. Kadir Gecesi'nde dua edeceğiz. Geçen sene gelmiştim en son, bu sene de geldim. Cami gerçekten çok güzel. İbadetimizi yapıp geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

5 BİN 200 KİŞİ AYNI ANDA İFTAR YAPTI

Kentte ayrıca, Edirne Belediyesi tarafından her yıl Kadir Gecesi'nde geleneksel olarak verilen büyük Saraçlar Caddesi iftarı bu yıl da yapıldı. Caddeyi dolduran 5 bin 200 kişi aynı anda iftar yaparak dua etti.