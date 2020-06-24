Son Dakika: Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında - Son Dakika

Son Dakika: Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında

Son dakika güncel haberi... KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Olay,  5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömir boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, açılan davanın ilk duruşması 28 Nisan günü yapıldı. O tarihte Covid-19 testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya, Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kadir Şeker, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.  Son HSK Kararnamesi'yle Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanan Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Erdeo, duruşmada başkan olarak yer aldı.

Duruşmaya Kadir Şeker, ailesi, öldürülen Özgür Duran'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Saat 10.00 sıralarında başlayan duruşma devam ediyor.

KADINLARDAN ŞEKER'E DESTEK

Kadın Meclisleri Platformu üyeleri ise duruşma öncesi adliye önüne gelip, Kadir Şeker'e destek verdi. Platform adına açıklama yapan Ezgi Çetinkaya, kadına şiddete sessiz kalmayan Kadir Şeker'e adalet istediklerini söyledi.


- Konya
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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında - Son Dakika

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