Son dakika haberleri! Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri yayaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisinin yayaya da çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 NE 054 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen diğer bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri o esnada yaya olarak yürüyen Cemalettin Emecan isimli vatandaşa da çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince toplam 4 yaralı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yaya Cemalettin Emecan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Cemalettin Emecan'ın cenazesinin ise, öğle namazında Alandere Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Alandere Köy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.