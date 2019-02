Son Dakika: Kafa Topu 2'nin Yapımcısı Masomo, Miniclip Tarafından Satın Alındı

Oyun dünyasının en köklü firmalarından Miniclip, kardeş şirketimiz Masomo'yu satın alma işlemlerini resmi olarak tamamladı. Bildiğiniz gibi, Webtekno'nun da bağlı olduğu İzmo'da hayatına başlayan Kafa Topu macerası, aldığı yatırım ve ortaklıklarla Masomo ile global pazarda devam etmişti. Şirket, artık faaliyetlerini Miniclip çatısı altında sürdürecek. Miniclip ise 2015 yılından bu yana Riot Games, PUBG Mobile, Supercell gibi markaların da sahibi olan Tencent altında faaliyet gösteriyor.İzmo ve Masomo'nun kurucusu ve CEO'su İbrahim Akman, "Miniclip gibi güçlü ve deneyimli bir ekip ile ortaklık kurduğumuz için çok mutluyuz. Head Ball serisi ile yakaladığımız başarıyı devam ettireceğimize, yeni yapacağımız oyunlarda Miniclip'in bu deneyimi ile birlikte daha başarılı işler ortaya koyacağımıza inanıyoruz. Oyuncu kitlelerimizin birbirlerine çok benzer olması ve Miniclip'in birçok oyun ile edindikleri tecrübeleri, oyunlarımıza aktarmak için sabırsızlanıyoruz." açıklamasında bulundu.Ortaklığın iki taraf için de büyük bir önem taşıdığını niteleyen Akman, "Ortaklarımız; Erdem Yurdanur, Semih Alev, Kerem Copcu, Murat Baysal, Oliver Slipper, Adam Perrin ve genç ekibimiz ile birlikte yarattığımız bu kültürü aynı şekilde devam ettirerek, fark yaratan oyunlar üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'den son dönemde çıkan başarılı global oyun şirketleri arasına adımızı yazdırdığımız ve bunların tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladığımız için de ayrıca gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.Miniclip CEO'su ve kurucu ortağı Rob Small, "İbrahim Akman ve ekibiyle ortak olma imkanı elde ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Masomo ekibinin, Head Ball markası ile dünyada öncü ve yenilikçi bir yaklaşım yarattığına inanıyoruz. Onlarla işbirliği yapmaktan, hedeflerini yerine getirmeleri için onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.Masomo gibi bir öncü firmanın Miniclip'in küresel hedeflerine katkı sağlayacağını söyleyen Small, "Miniclip'in uzun vadeli stratejisi, oyunlarını farklı kitlelere ulaştırmak, her birimizin içindeki 'oyuncuyu ortaya çıkarmak'. Bunun için de birinci sınıf oyun geliştiricileri ile ortaklık yapmaya, işimize odaklanmaya devam ediyoruz. Masomo'daki ekip ile çalışacağımız için çok heyecanlıyız, Miniclip ailesine katılmaları bizi oldukça sevindiriyor." dedi.İbrahim Akman'dan Miniclip'e satış işlemleriyle ilgili Webtekno'ya özel açıklamalar: Bundan sonra ne olacak?Kafa Topu serisini global bir marka haline getirmek için 2016'da kurulan Masomo, yerli mobil oyun sektörünün gurur verici şirketleri arasında bulunuyor. Hatırlarsanız daha önce Gram Games ve Peak Games gibi değerli yerli oyun şirketleri de benzer gururu yaşatmıştı. Her ne kadar bugüne kadar Masomo'yu Kafa Topu serisiyle bilsek de şirketin daha uzun vadeli planları var. Bunun için hem İzmo'nun hem de Masomo'nun arkasındaki isim olan İbrahim Akman ile konuştuk.Akman, "Miniclip ile yaptığımız satış anlaşması, Türkiye'deki mobil oyun sektörünün geldiği gurur verici noktayı gösteriyor." açıklamasıyla bu birleşmenin, rekabetten ötede bir anlam taşıdığını ifade etti. Sözlerine "Kafa Topu markasıyla; Masomo'yu kurduktan sonra yaklaşık 60 milyon kullanıcıya ulaşmıştık. Artık yeni oyun projelerimizi daha çok insana ulaştırma imkanımız var." dedi.O halde yine ilk kez bizden görmüş olun: Masomo'nun yeni ofisinden ilk görüntüİbrahim Akman, "Çok yakında, ekibimizle birlikte yeni ofisimize taşınacağız. Miniclip ile yaptığımız satış anlaşması sonrasında, daha çok üretmeye ve daha geniş bir ekip kurmaya imkanımız var. 45 kişilik ekibimiz, yakında 70 kişiye kadar yükselecek." dedi. Açıkçası Masomo'dan çıkacak yeni projeleri heyecanla karşılamamak elde değil. Bu arada küçük bir dipnot: Yeni oyunlar da çok oyunculu olacak.Masomo, daha önce nasıl çalışıyorsa aynı şekilde yoluna devam edecek. Miniclip birleşmesinin ardından daha çok oyun, daha iyi projeler görmeye devam edeceğiz.Önemli Not: Sözleşme gereği satış rakamı kamuoyuna açıklanamıyor, ancak satış işleminin Türkiye'deki oyun sektörü açısından gurur verici olduğunu ve iki tarafı da mutlu ettiğini söyleyebiliriz.Miniclip'in kısa öyküsü:Dijital oyun sektöründe global bir lider olan Miniclip; sosyal, mobil ve çevrimiçi dünyada aylık 200 milyon aktif kullanıcıya hitap ediyor. Bu büyük kitle için ilgi çekiçi oyunlar geliştirip yayınlayan şirket, aynı zamanda bu oyunların dağıtımını da yapıyor. 2001 yılındaki kuruluşunun ardından 6 kıta ve 195'i aşkın ülkede faaliyet gösteriyor. 2015'te Çinli Tencent Holdings tarafından satın alınan Miniclip'in en önemli markaları arasında 8 Ball Pool, Agar.io, Football Strike ve geçtiğimiz dönemde piyasaya sürülen Golf Battle bulunuyor.