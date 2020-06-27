Son dakika! Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika! Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Son dakika haberine göre Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Eldirek Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri 112 Acil çağrı merkezini arayarak sokakta bir yavru kedinin kafasının demir boruya sıkıştığı ihbarında bulundu. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına zeytin yağ döktü. Yağ yardımıyla kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, su verdikleri hayvanı tekrar saldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

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