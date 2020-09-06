Kırıkkale'de evinin penceresindeki korkuluğa kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin penceresinde oyun oynayan Yaşar Köse'nin (5) kafası demir korkuluğa sıkıştı. Ailesi Yaşar'ı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede Yaşar Köse'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Köse ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:20 - Kaynak: İHA
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