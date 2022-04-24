Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı

24.04.2022 07:55
Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düştü.

İstanbul Fatih'te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düştü. İkinci kat merdivenlerden aşağı düşen polis memuru Zafer Mat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memurunun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis memuru Zafer Mat Balatta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Şahsın evinin önünde beklediği esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı. Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kafasına aldığı darbe sonucu merdivenlerden düştü

Aranan şahsın evinin önünde bekleyen polis memuru Zafer Mat'ın kafasına cisim geldi. Cismin darbesiyle ikinci katın merdivenlerinden aşağı düşen Zafer Mat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polisin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı

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Son dakika haber | Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı Son dakika haber | Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı Son dakika haber: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA Son dakika haber: İSTANBUL-ŞEHİT POLİS MEMURU İLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Polis Memuru, İstanbul, Fatih, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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