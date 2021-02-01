Son Dakika | Kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü, 1 yaralı

01.02.2021 10:50

Edinilen son dakika haberine göre ORDU'nun Aybastı ilçesinde bir kafeteryada çalışan 3 arkadaşın eve dönmek için yola çıktığı otomobil, şarampole yuvarlandı.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde bir kafeteryada çalışan 3 arkadaşın eve dönmek için yola çıktığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Pelitözü Mahallesi Kuşyuvası mevkisinde meydana geldi. Özgür Hizmetli (32) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Hizmetli ile yanındaki Emre Karavuş'un (23) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kerem Ünal ise Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Sürücü Özgür Hizmetli ve yanındaki iki arkadaşının unlu mamülleri satan bir kafeteryada çalıştığı, iş çıkışı arkadaşlarıyla evlerine dönerken kaza yaptıkları belirtildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son Dakika | Kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kafeterya çalışanları işten dönerken kaza geçirdi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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