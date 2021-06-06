Son dakika haberi! Kafkas Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 4 ayda 500 ameliyat gerçekleştirildi - Son Dakika

Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Refik Ersin Eroğlu, hastanede 4 ayda yaklaşık 500 ameliyat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Eroğlu, hastanelerinde sunulan imkanlar sayesinde birçok ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kafkas Üniversitesi'nde bulunduğu 4 aylık sürede kadın hastalıkları, kanser türleri ve doğumla ilgili yaklaşık 500 ameliyat yaptıklarını ifade eden Eroğlu, Kars ve ilçelerinden gelenlere uyguladıkları başarılı tedaviler sayesinde hasta memnuniyetinin çevre illere yayıldığını, birçok ilden hasta kabul etmeye başladıklarını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde insanlara en iyi hizmeti vermek için canla başla çalıştıklarını getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Salgının yaşandığı bu günler, ülkemiz ve dünya için bir sınav. Biz sağlık çalışanlarına ciddi görevler düşüyor. Normalden daha fazla çalışmalıyız, hastalarımızı memnun etmekle yükümlüyüz. Hastalarımızın Kars'tan çevre illerine gitmesini azalttık. Ameliyat için neredeyse hiçbir hastamız başka illere gitmiyor. Sağlık çalışanları ve hekimler olarak hamile hastalarımızı hastanemizde en iyi şekilde tedavi edip, doğuma kadar en iyi şekilde hazırlıyoruz. Kovid-19'lu bir hastanın doğumunun gerçekleşmesi gerekirse bunu da uygun şartlarda anne ve bebek sağlığını en iyi şekilde koruyarak gerçekleştiriyoruz. Birçok kovid-19 hamilenin doğumunu gerçekleştirdik. Bu hastaların doğumuna girerken en ufak bir endişe hissetmedim. Bu, bizim kutsal görevimiz. Anne adayının ve bebeğin sağlıklı bir şekilde doğumunun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu zamana kadar iyi sonuçlar aldık."

Eroğlu, Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu ile dekanlığın ve hastane başhekimliğinin de kendilerine her zaman destek verdiğini ifade etti.