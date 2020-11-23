KAFTANCIOĞLU HAKKINDA VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI - Son Dakika

KAFTANCIOĞLU HAKKINDA VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

23.11.2020 15:26
KAFTANCIOĞLU HAKKINDA VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı, Altun'un Avukatı Sezgin Tunç'in itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.

KARARA CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GEREKÇE YAPILDI

Sulh Ceza Hakimliği, tarafından Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş'ın olayı gerçekleştirdikten sonra Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiği yönünde paylaşımda bulunduğunu belirtti. Suat Özçağdaş'ın da ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğunu belirten Sulh Ceza Hakimliği, Suat Özçağdaş'ın cep telefonunda Fahrettin Altun'un evinin bahçesine ait bir adet fotoğraf bulunduğu kaydedildi. Sulh Ceza Hakimliği, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" diyerek takipsizlik kararını kaldırdı. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un oturduğu evin ve yanında bulunan arazinin fotoğraflarını çektiği iddiası ile "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suat Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiğini, söz konusu yerde herhangi bir yapılaşma olup olmadığının tespiti için oraya gittiğini ifade etmişti.Bunun Altun'un avukatının şikayeti üzerine Kaftancıoğlu hakkında, "Suçu ve suçluyu övme", "Suç işlemeye tahrik" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılmış, Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifadeye davet edilmişti.Kaftancıoğlu'nun ifadesini alan savcılık, Kaftancıoğlu'nun Özçağdaş'ı soruşturmaya konu suça azmettirdiğine ilişkin delil olmadığını gerekçe göstererek takipsizlik kararı vermişti. Altun'un Avukatı Sezgin Tunç, takipsizlik kararına itiraz etmişti.


Cumhuriyet Halk Partisi, Sulh Ceza Hakimliği, Fahrettin Altun, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAFTANCIOĞLU HAKKINDA VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI - Son Dakika


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