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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "hakaret" davası başladı - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "hakaret" davası başladı

27.01.2022 16:10
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "hakaret" davası başladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kaftancıoğlu katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u ise avukatları temsil etti.

Mahkeme hakimi, duruşma davetiyesinin sanığa tebliğ edildiğinin görüldüğünü tutanağa geçirdi.

Söz verilen müşteki Fahrettin Altun'un avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma taleplerinin olduğunu bildirdi.

Sanık Kaftancıoğlu'nun avukatı da müvekkilinin ihbar ve şikayet hakkını kullandığını, siyasilere yönelik denetim mekanizmasının işleyebilmesi için söz konusu açıklamayı yaptığını savunarak, beraatini istedi.

Bu sırada mahkeme hakimi, sanık Kaftancıoğlu'nun neden duruşmaya katılmadığını avukatına sordu.

Kaftancıoğlu'nun avukatı ise müvekkilinin hava muhalefeti nedeniyle duruşmaya gelemediğini ifade ederek, bir sonraki celsede hazır edeceklerini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Fahrettin Altun ile avukatlarının suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılan olarak kabul edilmesine hükmetti.

Canan Kaftancıoğlu'nun avukatının bir sonraki celsede, müvekkilini hazır etmesi halinde savunmasının alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun 14 Nisan 2020'de, müşteki Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu ve bu yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yaptığı anlatılıyor.

Bu açıklamalara karşı müşteki Fahrettin Altun'un, avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun savunmasında suçlamayı kabul etmediği ifade ediliyor.

İddianamede, müşteki Altun'un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıyla ilgili iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu alındığı, yapılaşmanın hukuka uygun olduğu belirten bu rapora istinaden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlatılıyor.

Sanık Kaftancıoğlu'nun açıklaması esnasında müşteki Fahrettin Altun'u hedef alarak dile getirdiği söylemlerinin, incitici ve tahkir edici olduğu vurgulanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun ifade özgürlüğü sınırlarını aşan eyleminden dolayı "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'hakaret' davası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "hakaret" davası başladı - Son Dakika
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