Son dakika! Kağıt toplayıcısını, hastaneye ulaştırmak için dakikalarca ikna etmeye çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kağıt toplayıcısını, hastaneye ulaştırmak için dakikalarca ikna etmeye çalıştı

03.03.2022 15:39
Son dakika! Kağıt toplayıcısını, hastaneye ulaştırmak için dakikalarca ikna etmeye çalıştı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İnegöl'de yardımsever vatandaş, fenalaşıp yere yığılan kağıt toplayıcısını hastaneye götürmek için dakikalarca uğraş verdi.

İnegöl'de yardımsever vatandaş, fenalaşıp yere yığılan kağıt toplayıcısını hastaneye götürmek için dakikalarca uğraş verdi.

Kağıt toplayıcılığı ile geçimini sağlayan Cesur Gündoğdu (51), Sinanbey Mahallesi 6 Eylül Caddesi'nde nefes darlığı nedeniyle aniden fenalaştı.

Otomobiliyle geçerken durumu gören ve aracını park edip Gündoğdu'nun yardımına yetişen boyacı Ali Yaşar Aslan'ın çağrısı üzerine 112 Acil Servis ekipleri Gündoğdu'ya müdahale etti.

Sağlık ekibinin uyarısına karşın hastaneye gitmek istemeyen Gündoğdu'nun yanından ayrılmayan Aslan, ekipler ayrılınca ikna çalışmasını sürdürdü.

Aslan, "Derdin ne? Kalk gidelim ayakkabı alalım. 2 dakika doktora gidip gelelim, neden suratını asıyorsun? Oradan gelelim, birlikte gidelim ayakkabı da alalım." dedi.

Israrlarına rağmen ikna edemeyince Gündoğdu'ya bir miktar para veren ve telefon numarasını alan Aslan'ın, kağıt toplayan kişi ve ailesine yardımlarda bulunacağı öğrenildi.

Son dakika! Kağıt toplayıcısını, hastaneye ulaştırmak için dakikalarca ikna etmeye çalıştı
Son dakika! Kağıt toplayıcısını, hastaneye ulaştırmak için dakikalarca ikna etmeye çalıştı

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama Ukrayna'dan tahliye edilen oğullarını gözyaşlarıyla karşıladılar Ukrayna'dan tahliye edilen oğullarını gözyaşlarıyla karşıladılar

Gündoğdu, İnegöl, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kağıt toplayıcısını, hastaneye ulaştırmak için dakikalarca ikna etmeye çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:35:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Kağıt toplayıcısını, hastaneye ulaştırmak için dakikalarca ikna etmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement