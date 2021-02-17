Son dakika! Kağıt yüklü TIR devrildi - Son Dakika

Son dakika! Kağıt yüklü TIR devrildi

17.02.2021 17:13
Son dakika! Kağıt yüklü TIR devrildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Antalya'dan Muğla'ya kağıt getiren TIR, Köyceğiz Kazancı mevkiinde kaza yaptı.

Antalya'dan Muğla'ya kağıt getiren TIR, Köyceğiz Kazancı mevkiinde kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhterem Altıntaş yönetimindeki 20 GC 319 plakalı TIR, Köyceğiz Kazancı mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kağıt yüklü TIR yolun sağ tarafına devrilerek ters durdu.

Kaza sonrası Mehmet Özdemir isimli vatandaş TIR şoförünü bulunduğu yerden çıkarması sonrası hastaneye sevk edildi. Sürücü Muhterem Altıntaş'ın durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif atlattığı öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika! Kağıt yüklü TIR devrildi
Son dakika! Kağıt yüklü TIR devrildi
Son dakika! Kağıt yüklü TIR devrildi
Son dakika! Kağıt yüklü TIR devrildi
Son dakika! Kağıt yüklü TIR devrildi

Köyceğiz, Antalya, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kağıt yüklü TIR devrildi - Son Dakika


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