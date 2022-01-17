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Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

17.01.2022 09:10
Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

KAĞITHANE'de önceki gece 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'de önceki gece 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, süratle gelerek yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil kazanın ardından yola savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilin süratle geldiği ve direğe çarparak savrulduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika


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