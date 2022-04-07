Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada

07.04.2022 10:56
Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAĞITHANE'de aracın çarpmasıyla zarar gördüğü için bir inşaatın içine alınan aydınlatma direği çalındıOlay, 25 Mart Cuma günü Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

KAĞITHANE'de aracın çarpmasıyla zarar gördüğü için bir inşaatın içine alınan aydınlatma direği çalındı

Olay, 25 Mart Cuma günü Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan metal aydınlatma direği bir aracın çarpmasıyla zarar gördü. Direk eğilirken, lambası da kırıldı. Bir süre sonra eğik duran aydınlatma direği inşaat çalışmasına engel olduğu gerekçesiyle, işçiler tarafından ip bağlanılarak yıkıldı. Direk işçiler tarafından inşaatın içine taşındı.

HURDACILAR ÇALDI

Mahallede dolaşan hurdacılar, inşaat içine girdiklerinde aydınlatma direğini fark etti. Aydınlatma direğini parçalara ayıran şüpheliler, el arabalarına yükleyerek, bina önünden ayrıldı. Direğin işçiler tarafından devrildiği ve yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ Direğin çalındığını binasında bulunan güvenlik kamera görüntülerini izleyince gören mahalle sakini Hüseyin Aydın, duruma tepki gösterdi. Defalarca direkle ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu söyleyen Aydın, "Lambası kırılmış ve eğilmişti. Bildirdim 'ertesi gün değiştireceğiz' dediler. Araç çarptı lamba düştü. Sokak karanlıkta kaldı. Aylar geçti bu direk inşaat iskelesine engel olduğu için aşağı yıktılar. İnşaatı yapanlar yıktı. Kesmek istediler ben engel oldum. Baktım direk yok. Kameralardan baktım, çalındığını gördüm. Sokak karanlık şimdi" diye konuştu.

"100 LİRA EDER"İnşaatı yapan müteahhit Yusuf Karataş, "Biz alıp içeri koyduk bir şey olmasın diye. Burada işçilerin kap kaşığı bile çalındı. İnsanlar içeride çalışırken bile girip alıp götürüyorlar. Adam yakalansa bile bir sonraki gün dışarıda. Ceza almadıkları için işin profesörü olmuş. Umurunda değil. Senin malını senin yanında götürüyorlar. İçi boş direkti. Etse etse 100 lira eder. 15 kilo falandır" dedi.


- İstanbul
Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada
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İnşaat, Metal, Cuma, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kağıthane'de aydınlatma direği hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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