Son dakika! Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı

21.06.2022 23:44
Son dakika! Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı

Son dakika haber... Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki dondurmacıya gelen iki kişi, dükkana silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda T.G. (11) ile A.Ş. adlı kişiler bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, dükkanda bir süre inceleme yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kağıthane, Etibank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Kağıthane'de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı - Son Dakika
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