Son dakika... Kağıthane'de dondurmacıya silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kağıthane'de dondurmacıya silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

21.06.2022 23:38
Son dakika... Kağıthane'de dondurmacıya silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kağıthane'de kimliği öğrenilemeyen iki kişi tarafından dondurmacı dükkanına düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de kimliği öğrenilemeyen iki kişi tarafından dondurmacı dükkanına düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı şahsın sekerek dışarıya çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kağıthane Örnektepe Mahallesi Eti Bank Caddesi üzerindeki bir dondurmacıda yaşandı. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen iki kişi, husumetlisi olduğu öğrenilen A.Ş.'yi bir dondurmacı dükkanına kadar takip etti. Saldırganlar A.Ş.'yi vurmak için içerisinde 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu dondurmacı dükkanına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Olayda A.Ş. ve 11 yaşındaki T.G. isimli küçük çocuk bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, yaşanan olayın ardından yaralı A.Ş.'nin sekerek dışarıya kaçtığı anlar ise güvenli kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Başkonsolos Novoberdaliu başkan Öztekin'i ziyaret etti Başkonsolos Novoberdaliu başkan Öztekin'i ziyaret etti
Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kağıthane'de dondurmacıya silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:17 Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
21:31 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi
21:05 Marmaris'te korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 23:54:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Kağıthane'de dondurmacıya silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement