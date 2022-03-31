Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

31.03.2022 08:49
Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

KAĞITHANE'de, 4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu.

KAĞITHANE'de, 4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu. Kadının cesedinin yanında, şırınga bulunduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddia göre; geçen cumartesi günü Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşadığı evden çıkan 26 yaşındaki Seher Akkoyun, kayıplara karıştı. Bunun üzerine ailesi, Akkoyun için emniyete giderek kayıp müracaatında bulundu. Polis, ardından olayla ilgili çalışma başlattı.

KAĞITHANE'DE KAFETERYA TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU4 gündür kayıp olarak aranan Seher Akkoyun akşam saatlerinde Kağıthane'de bir binanın en üst katında bulunan kafeteryanın tuvaletinde, çalışanlar tarafından bulundu. Hareketsiz yatan kadını gören çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, kadının cesedinin yanında ise şırınga bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Seher Akkoyun'un cesedi, kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


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Eyüpsultan, Kağıthane, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika


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