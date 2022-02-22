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KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

22.02.2022 12:12

KAĞITHANE'de gittiği bir müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

KAĞITHANE'de gittiği bir müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde bulunan müzikholdeki olay geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Muammer Ö. (40), müzikhole eğlendikten sonra kendisiyle fazla ilgilenilmediği ve fazla hesap çıkarıldığını öne sürerek çalışanlarla tartıştı. Muammer Ö. müzikholden ayrıldıktan sonra sabah 07.45'te geri geldi. Aracından inen Muammer Ö. eğlence mekanına pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan 3-4 el ateş açtıktan sonra aracına binerek kaçtı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Muammer Ö.'yü Nurtepe Mahallesi'nde bulunan iş yerinde gözaltına aldı. Yapılan aramada olayda kullanılan silah da bulundu. Muammer Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

YORUMLAR
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Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM

Kağıthane, Saldırı, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE KORKU DOLU ANLAR; MÜZİKHOLE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI - Son Dakika
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