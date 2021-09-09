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Kağıthane'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 57 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika

Kağıthane'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 57 yaşındaki kadın öldü

09.09.2021 13:36
Kağıthane'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 57 yaşındaki kadın öldü, System.String[]

Kağıthane'de trafikte tartışan iki kişinin kavgası polis merkezi önüne taşındı.

Kağıthane'de trafikte tartışan iki kişinin kavgası polis merkezi önüne taşındı. İddiaya göre, şüphelilerden biri gözaltındayken talimat vererek polis merkezi önünde bekleyen karşı tarafın yakınlarına kurşun yağdırttı. Olayda bir kadın hayatını kaybederken, polisin çalışması sonucu cinayetle ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, 23 Haziran günü Kağıthane Çağlayan'da yaşandı. Trafikte tartışma yaşayan Sinan A. ile yabancı uyruklu Yusuf C.'nin kavgası polis merkezi önüne taşındı. Tartışanların aileleri kısa süre sonra polis merkezi önüne gelerek beklemeye başladı. İki motosikletle polis merkezi önünde bekleyen ailelerin yanına gelen 4 kişi, onlara ateş etti. Şüphelilerin silahlarından çıkan kurşunlar gözaltına alınanlardan Yusuf C.'nin annesi Mukadder Zyrek (57) ve aynı aileden Ahmed El Havle'ye isabet etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheliler motosikletleriyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

GÖZALTINDAYKEN TALİMAT VERDİ, TARTIŞTI KİŞİNİN AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRTTI

İddiaya göre, Sinan A. gözaltında olduğu sırada dışarıdaki arkadaşlarına ulaştı ve polis merkezi önünde bekleyen Yusuf C.'nin yakınlarına saldırmaları için talimat verdi. Polis merkezi önüne gelen Sinan A.'nın arkadaşları da Yusuf C.'nin yakınlarına kurşun yağdırdı. Ayağından yaralanan Mukadder Zyrek, merminin atardamarına isabet etmesi sonucu tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybedince gözaltındaki Sinan A. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kurşunların isabet ettiği bir diğer kişi Ahmed El Havle'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

150 KAMERA İNCELENDİ, 17 ADRESE YAPILAN OPERASYONLA 8 KİŞİ YAKALANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerde ve şüphelilerin kaçış güzergahlarında bulunan 150 kamera tek tek incelendi. Ekiplerin, 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Salı günü Kağıthane merkezli olmak üzere, Kadıköy, Esenyurt'taki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarla, Halil Y., Sercan S., Emre Ç., Erkan D., Abdullah P., Hakan Y., Selim D. ve Ünal A. yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerden, Halil Y., Sercan S. ve Erkan D.'nin 14, Hakan Y. ve Selim D.'nin 4, Abdullah P.'nin 16, Emre Ç.'nin 2, Ünal A.'nın ise 9 suç kaydı bulunduğu, kayıtların uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MOTOSİKLETLERLE BÖYLE KAÇTILAR

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra motosikletlerle olay yerinden kaçtığı anlar görüldü.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş - Veysel Ensar Gökcegözog - Gülşah Kahveci/İHA)

Kağıthane'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 57 yaşındaki kadın öldü
Kağıthane'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 57 yaşındaki kadın öldü
Kağıthane'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 57 yaşındaki kadın öldü

Gayrettepe, Kağıthane, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 57 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de polis merkezi önünde silahlı saldırı: 57 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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