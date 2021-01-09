Son dakika! Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan bir ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ticari taksi şoförü Ferhat Basın, sokakta aracını durdurduğu anda kendisini takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan şahıs geldiği araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, olayın yaşandığı sokakta oturan Ferhat Basın'ın kardeşi kurşun seslerini duyarak dışarıya çıktı ve abisinin vurulduğunu gördü. Kardeşi tarafından Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürülen Ferhat Basın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan saldırgan şahsın Ferhat Basın'ı kurşun yağmuruna tutmasının ardından araca binerek kaçması ve cep telefonunu yere düşürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cinayete şahit olan bir vatandaş ise saldırganın 5 el ateş ettiğini ve küfür ederek uzaklaştığını ardından olay yerinden kaçtığını söyledi. - İSTANBUL