Kahramankazan Belediyesi pazarcı esnafından satın aldığı 22 römork kavunu, vatandaşlara dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla ilçenin meşhur ova kavununun üretimini yeniden canlandırmak için belediye tarafından desteklemeler sürüyor.

Destekle birlikte rekoltenin arttığı ve 22 mahallede toplam bin dönümlük alanda ekimi yapılan kavun, pazarda yerini almaya başladı.

Belediye ekipleri de esnafa destek olmak amacıyla satışa sunulan kavunlardan 22 römorkunu satın alıp, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, son yıllarda Kahramankazan'ın meşhur kavununun rekoltesi ve kalitesindeki düşüşün kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Bunun önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekim makinesi desteği verdik. Bu destekleme sayesinde bu yıl kavun üretimimiz oldukça yüksek bir rekolteye ulaştı. Önümüzdeki yıllarda da bu desteklemeyi sürdüreceğiz. İşte bugün bu destekleme sonucu pazara inen kavunlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Çiftçilerimizi destekleyerek üretime teşvik ediyoruz. Sonrasında üretilen bu ürünleri de hemşehrilerimizle buluşturuyoruz."