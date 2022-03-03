Son dakika haber! Kahramankazan Belediyesinden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, yağlık ayçiçeği bitkisinin üretimini artırmak için çiftçilere yüzde 75 hibe yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulundu.

Halk pazarı alanında düzenlenen törene, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Yılmaz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Oğuz Akın ve çiftçiler katıldı.

Tohum dağıtım töreninde konuşan Oğuz, "Bir tarım ve hayvancılık ilçesi Kahramankazan'da yağlık ayçiçeği üretimini artırarak, bu alanda Türkiye'de önemli merkezlerden biri haline gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öztürk de ilçede yağlık ayçiçeği üretiminin yaygın olmadığını belirterek, "Bu ilk adımın ardından çiftçimizin bu ürünü benimsemesini ekimini sürekli hale getirmesini umuyoruz. Böylece hem çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edecek hem de Kahramankazan bu alanda Türkiye'de önemli bir yere gelecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından daha önce talepleri toplanan çiftçilere hibe yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Uygulamadan ilk etapta 60 çiftçi faydalanırken, dağıtılan tohumlar 6 bin dönümlük alanda toprakla buluşturulacak.