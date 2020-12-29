Son dakika: Kahramankazan Belediyesi sosyal yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlattığı sosyal yardım seferberliğini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara 7 bin gıda kolisi, 500 bin maske, 25 bin hijyen paketi, 45 bin ekmek, binalara 20 bin litre yüzey temizleyici, bin adet temizlik seti, berber ve kuaförlere hijyen seti, kafe ve kahvehanelere çay, şeker, bardak ve temizlik seti dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüsle mücadele kapsamında topyekun bir yardım seferberliği başlattıklarını belirtti.

Kahramankazan'da 55 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

"Ailemizin hiçbir ferdini bu süreçte yalnız bırakmadık. Kahramankazan'da yaşayan değerli kardeşlerim bilmelidir ki tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Değerli kardeşlerim yine bilmelidir ki Kahramankazan Belediyesi bu zorlu süreç bitene kadar her zaman vatandaşlarının yanında olmayı sürdürecektir. 2020 boyunca onları yalnız bırakmadık, bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız."