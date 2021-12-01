Son dakika haberleri: Kahramankazan'da çiftçilere trafik eğitimi verildi

Son dakika haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, çiftçilere jandarma tarafından "Reflektör Tak Görünür Ol" Projesi kapsamında trafik eğitimi verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, çiftçilere jandarma tarafından "Reflektör Tak Görünür Ol" Projesi kapsamında trafik eğitimi verildi. İlçe Ziraat Odası Başkanlığı ve Jandarma Bölük Komutanlığının birlikte organize ettiği programda, çiftçiler, traktörlerini kapalı pazar yerinde kurulan mobil traktör muayene istasyonuna getirerek kontrollerini yaptırdı. Çiftçilere trafik kuralları anlatıldı, reflektör ve çakar lamba takmanın gerekliliği vurgulandı, broşür dağıtıldı. Traktörlerin diğer araçlara oranla daha az kazaya karışan araçlar olmasına karşılık bunların birçoğunun da ölümle sonuçlandı ifade edildi. Traktörlerde gece görünürlüğünü arttırmak için mutlaka reflektör, çakar lamba ve traktör kabini bulundurmak gerektiği kaydedildi.

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