Son dakika! Kahramankazan'da fabrikadan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Kahramankazan'da fabrikadan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

16.07.2022 11:05
Son dakika! Kahramankazan'da fabrikadan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde ısı elemanları üretimi yapılan fabrikadan gece saatlerinde, imalatta kullanılan 200 bin lira değerinde makine parçaları çalındı.

Sabah iş yerine geldiklerinde olayı fark eden fabrika sahipleri, polise ihbarda bulundu.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliklerini belirledikleri zanlılar L.K.G. ve K.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliye nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hurdacıya satıldığı tespit edilen çalıntı malzemeler ise fabrika sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Kahramankazan, Ankara, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kahramankazan'da fabrikadan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Kahramankazan'da fabrikadan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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