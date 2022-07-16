Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Fatih Mahallesi'nde ısı elemanları üretimi yapılan fabrikadan gece saatlerinde, imalatta kullanılan 200 bin lira değerinde makine parçaları çalındı.
Sabah iş yerine geldiklerinde olayı fark eden fabrika sahipleri, polise ihbarda bulundu.
Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliklerini belirledikleri zanlılar L.K.G. ve K.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliye nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hurdacıya satıldığı tespit edilen çalıntı malzemeler ise fabrika sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kahramankazan'da fabrikadan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika