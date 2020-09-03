Son Dakika: Kahramankazan'da kavun hasadı başladı - Son Dakika

Kahramankazan'da bu yıl belediyenin yüzde100 hibe tohum, ilaç ve ekim makinesi desteğiyle kavun ekilen tarlalarda hasada başlandı.

Hasada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, il ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. İlk hasadı çiftçilerle birlikte yapan Başkan Oğuz, kavunları tarladan çiftçilerle birlikte topladı. Toplanan kavunlar adet olduğu üzere törene katılanlar tarafından hep birlikte tadıldı.

Belediye, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekim makinası desteğinde bulunmuştu.