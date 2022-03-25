Kahramankazan ilçesinde Gazi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesine çam fidanı dikti.
Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, veli ve öğretmenlerin gözetiminde, önceden hazırlanan çukurlara çam fidanlarını yerleştirdi, elleriyle toprak atıp can suyu verdi. Veliler de çocuklarının ilk fidan dikimini cep telefonlarıyla kaydetti.
Okul Müdürü Murat Sarıbaş, Orman Haftası nedeniyle okulun bahçesinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fidanlarımızı öğrencilerimizle birlikte diktik, can suyunu verdik. Buradaki amacımız öğrencilerimize ağacı ve doğayı sevdirmek, onlarda farkındalık oluşturmak." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kahramankazan'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti - Son Dakika