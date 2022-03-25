Son dakika! Kahramankazan'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kahramankazan'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti

25.03.2022 11:43
Son dakika! Kahramankazan'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti

Son dakika haberleri: Kahramankazan ilçesinde Gazi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesine çam fidanı dikti.

Kahramankazan ilçesinde Gazi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesine çam fidanı dikti.

Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, veli ve öğretmenlerin gözetiminde, önceden hazırlanan çukurlara çam fidanlarını yerleştirdi, elleriyle toprak atıp can suyu verdi. Veliler de çocuklarının ilk fidan dikimini cep telefonlarıyla kaydetti.

Okul Müdürü Murat Sarıbaş, Orman Haftası nedeniyle okulun bahçesinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fidanlarımızı öğrencilerimizle birlikte diktik, can suyunu verdik. Buradaki amacımız öğrencilerimize ağacı ve doğayı sevdirmek, onlarda farkındalık oluşturmak." dedi.

YORUMLAR
500
Elazığ'da 250 öğrenciye SİBERAY eğitimi verildi Elazığ'da 250 öğrenciye SİBERAY eğitimi verildi Son dakika haber... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit yakınları ve gazi aileleriyle buluştu Son dakika haber... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit yakınları ve gazi aileleriyle buluştu

orman haftası, Kahramankazan, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kahramankazan'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı
11:43 Her şeyin arkasında Ronaldo varmış! Penaltı esnasında Burak Yılmaz'a olay hareket
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:25 Erdoğan "gayet uygun" demişti! O fiyatlara 6 ayda yüzde 132 zam geldi
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:57:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Kahramankazan'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement