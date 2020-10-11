Son dakika: Kahramankazan'da okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya, belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmalarını, ilçedeki tüm noktalarda aralıksız sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, yarından itibaren yüz yüze eğitime başlatılacak okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.

Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere tüm noktalar temizlenerek dezenfekte edildi.

Ayrıca, ilçedeki tüm okullara el dezenfekte üniteleri de yerleştirdi.