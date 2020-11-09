Son dakika! Kahramankazan'da sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Sağlık için yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Güvenç Mahallesi sulama göleti ve mesire alanında gerçekleştirilen yürüyüşe, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır, protokol üyeleri ile doğaseverler katıldı.

Katılımcılar yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Başkan Oğuz, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce de ilçemizin değişik noktalarında gerçekleştirdiğimiz 'Sağlık için yürüyoruz' etkinliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Tabii aklımız ve gönlümüz İzmir'deki kardeşlerimizin yanında. Kahramankazan depremzedelere ulaştırılmak üzere bir tır malzemeyi Valiliğe geçen hafta teslim etmişti. Gönlümüz orada. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz."