Son dakika... Kahramankazan'da traktör kazalarını önlemek için çiftçilere reflektör dağıtıldı - Son Dakika

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde traktörlerini muayene için getiren çiftçilere belediye tarafından reflektör dağıtıldı, jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Kahramankazanlı çiftçiler traktörlerini Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan Gezici Traktör Muayene İstasyonu'na getirerek gerekli kontrolleri yaptırdı.

Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör tak, görünür ol" adlı proje kapsamında traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı. Jandarma trafik görevlileri de traktörlerini muayene için getiren sürücüleri bilgilendirdi.

Projenin, reflektör takma konusunda traktör sürücülerini bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başladığı belirtilerek, 2021 yılı trafik verilerine bakıldığında toplam motorlu taşıtların yüzde 7,9'unu traktörlerin oluşturduğu ve tarım kesimindeki kazaların çoğunluğuna traktörlerin karıştığı aktarıldı.

Türkiye'de 2 bin 800 traktörün ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştığı, bu kazalarda 148 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, trafik kurallarına uyulmasının önemi hatırlatıldı.