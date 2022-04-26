MSB: PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE 2 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALANDI (2) - Son Dakika

MSB: PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE 2 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALANDI (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Kilit' operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın da şehit olduğu açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Fırat Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak 'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kilit Operasyonu'nda, PKK 'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın (24) acı haberi, Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında Irak'ın kuzeyine intikal eden birliklere teröristlerce gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit oldu. Canlı'nın acı haberi, Küçüktatlar Mahallesi'nde yaşayan babası Emin ve annesi Zahide Canlı'ya Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay tarafından verildi. 4 çocuklarından Fırat'ın şehadet haberiyle gözyaşı döken Canlı çiftini, yetkililer teskin etmeye çalıştı. Baba ocağına ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, şehidin ailesi ve yakınları taziye için geldi. Bekar olan şehit Fırat Canlı'nın cenazesinin, yarın düzenlenecek tören sonrası Küçüktatlar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, -