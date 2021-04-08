Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

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Okullar tamamen kapanacak mı? Bakan Selçuk, öğrencilerin merak ettiği soruya yanıt verdi

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.O. idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulans, Elbistan- Göksun kara yolundaki Karaelbistan Mahallesi Şehitlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük