Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi

Nikah masasında yapılacak şaka mı bu! Gelinin yüzü bir anda düştü

Kahramanmaraş, öğlen saatlerinde yaşadığı deprem paniğini bugün ikinci kez yaşadı. İlk olarak öğlen 14.34 sularında Pazarcık ilçesinde 4.5'lik bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından depremin derinliğinin 8.31 kilometre olduğu açıklandı. Depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmaması herkesi sevindirdi.

İKİNCİ DEPREM AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Pazarcık ilçesinde ikinci deprem ise bu sefer akşam saatlerinde meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralı bilgi gelmemesi de sevindirdi.

AFAD DETAYLARI AÇIKLANDI

AFAD tarafından depreme ilişkin detaylar da duyuruldu. Buna göre depremin 37.416 enlem, 37.206 boylam ve 5.28 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Diğer yandan ekiplerin de her ihtimale karşı bölgeye sevk edildiği öğrenildi.