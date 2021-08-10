Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi öğrencileri sevindirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS yerleştirme ve baraj puanı müjdesi

Furkan Can Solmaz ile röportaj

Enes Demir ile röportaj Kahramanmaraşlı Furkan Can Solmaz da Kovid-19 sürecinde eğitimin ciddi anlamda olumsuz etkilediğini dile getirerek, verilen bu kararın mağduriyeti gidereceğini ifade etti.

Kararla birçok öğrencinin belki de lisans eğitimlerine başlayacağını aktaran Solmaz, "Sınavlar açıklandıktan sonra her iki sınavında baraj puanlarının düşürülmesi bu zorlu süreçte yerinde bir karar oldu. Bazı arkadaşlarımız barajı geçemediğinden yakınıyordu. Ben üstünde olduğum için tercih yaptım ama yapamayan arkadaşlarım vardı. Onlar içinde büyük bir fırsat oldu. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Enes Demir ise YKS'den beklediği puanın altında aldığı için üzüldüğünü ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi alarak sevindiğini belirtti.

Polis memuru olmak istediğini anlatan Demir, yeni sistemle bu hedefine daha rahat ulaşabileceğini söyledi.