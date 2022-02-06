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Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi

06.02.2022 22:29

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki gençlere telefonla bağlanarak, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki gençlere telefonla bağlanarak, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Gençlik Kolları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Parkı'nda gençlerle buluştu.

Ünal, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorması ve görüşmek istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Erdoğan'ın telefonu açmasıyla beraber salondaki gençler, hep bir ağızdan "Geçmiş olsun" dileklerini ileterek şarkılar söylediler.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, gençleri en kalbi duygularıyla selamlayarak Kovid-19 sürecine ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgili genç kardeşlerim, şu anda malum bu vaka nedeniyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Bu da bir istirahat. Ben bu istirahatlere falan alışık değilim. Şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Şu anda doktorlarımız, fazla uzun sürmez diyorlar çünkü bu Omicron uzun sürmüyor diyorlar. Şu anda evde istirahatteyim, çalışıyoruz ve sizlerle en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını buldum."

"Kahramanmaraş bizim canımız, ciğerimiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş, Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok, yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençliğe, tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin, gerek teşkilat nezdinde gerek üniversitelerde gerek orta öğretimde ortaya koymak suretiyle örnek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum. Şu anda lise son sınıflar dahi oy kullanacaklar. Bunun çalışmalarını şimdiden yürütmek suretiyle inşallah 2023'e bu hazırlığı yaparsak Kahramanmaraş o beklenen patlamayı da gerçekleştirir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gerek kızlarımıza gerek erkeklerimize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ana kadememize de selamlarımı gönderiyorum."

Mahir Ünal ise Erdoğan'a dua ettiklerini belirterek "Biz sizlere dua ediyoruz, bütün ümmet size dua ediyor. Biz biliyoruz ki en kısa sürede inşallah sağlığınıza kavuşacaksınız. Çalışmalarınıza devam ettiğinizi ve evden sürdürdüğünüzü biliyoruz, dualarımız sizlerle. Ellerinizden öpüyoruz, sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.

Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi

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Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, cumhurbaşkanı, Mahir Ünal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi - Son Dakika


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