Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor. Asrın felaketin ağır yara alan kent akşam saatlerinde bir kez daha sallandı.
AFAD, Göksun ilçesinde saat 19.40'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 11.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Merkez üssü Aslanbeyçiftliği-Göksun olarak veren Kandilli, depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
Şubat ayındaki depremlerin derinden etkilediği Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bir kez daha aynı korkuyu hissetti. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.
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