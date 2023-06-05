Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

05.06.2023 20:21

Şubat ayında meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, bir kez daha sallandı. Saat 19.40'da Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor. Asrın felaketin ağır yara alan kent akşam saatlerinde bir kez daha sallandı.

GÖKSUN'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, Göksun ilçesinde saat 19.40'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 11.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Merkez üssü Aslanbeyçiftliği-Göksun olarak veren Kandilli, depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Şubat ayındaki depremlerin derinden etkilediği Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bir kez daha aynı korkuyu hissetti. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

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Kahramanmaraş, Göksun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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