Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgede artçı sarsıntılar 4.5 ay olmasına rağmen devam ediyor.
Asrın felaketi olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu akşam bir kez daha sallandı. Deprem Göksün ilçesinde 21.31'de Göksun ilçesinde meydana geldi.
AFAD'tan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.1 kilometre olarak belirtildi.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Ekipler bölgede tarama yapmaya devam ediyor.
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