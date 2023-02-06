Son dakika: AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında kaldı! Kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem aralarında Adıyaman'ın da bulunduğu 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

ADIYAMAN'DA 28 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

100 binanın yıkıldığı ve 28 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.

AK PARTİLİ VEKİL VE AİLESİ ENKAZ ALTINDA

Bölgeden gelen son dakika bir habere göre ise AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında olduğu ifade edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gelişmeyi doğrulayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

HATAY MİLLETVEKİLİNİN AKRABALARI DA ENKAZ ALTINDA

Öte yandan yine AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman'ın da çok sayıda akrabasının Hatay'da da etkili olan deprem sonrası enkaz altında kaldığı öğrenildi.