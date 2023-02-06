Son dakika: AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında kaldı! Kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika: AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında kaldı! Kurtarma çalışmaları sürüyor

06.02.2023 13:07

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma ve can kaybına neden oldu. Deprem sırasında AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de enkaz altında olduğu öğrenildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ekiplerin Taş'ın bulunduğu eve ulaştığını ve kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem aralarında Adıyaman'ın da bulunduğu 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

ADIYAMAN'DA 28 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

100 binanın yıkıldığı ve 28 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek büyük binaların çöktüğünü söyledi.

AK PARTİLİ VEKİL VE AİLESİ ENKAZ ALTINDA

Bölgeden gelen son dakika bir habere göre ise AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında olduğu ifade edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gelişmeyi doğrulayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

HATAY MİLLETVEKİLİNİN AKRABALARI DA ENKAZ ALTINDA

Öte yandan yine AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman'ın da çok sayıda akrabasının Hatay'da da etkili olan deprem sonrası enkaz altında kaldığı öğrenildi.

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Son Dakika Güncel Son dakika: AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında kaldı! Kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında kaldı! Kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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