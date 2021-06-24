Üye Girişi
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu - Son Dakika

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu

24.06.2021 06:53

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla 18 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla 18 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde kaplama sahte ve ayarı düşürülmüş altın üretildiği ve çevre illerde piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 4 aylık takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirledi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen "Sarı maden" ismi verilen operasyonda, 45 ekip ve 210 polis, Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta belirlenen 4 araç ve 26 adrese baskın yaptı.

Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalandığı adreslerdeki aramalarda ise 14 telefon, 1679 vizyon küpe, 21 kolye ve kolye parçası, 17 çift küpe, 42 bileklik ve bilezik parçası, 2 altın ayar test cihazı, 2 yazı ve desen aleti, 28 pul, 12 çeşitli kuyumcular adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte yarım ve tam altın ile 3 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu 07:33 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti 00:10 İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i boşanma sürecini çabuk atlattı! Çılgınlar gibi eğlendi 23:25 Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i boşanma sürecini çabuk atlattı! Çılgınlar gibi eğlendi
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor 22:30 Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim 21:49 Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı 21:03 Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü 18:12 Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki 18:04 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki

Son Dakika Haberleri
18:37 Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'ye kancayı taktı
18:34 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama yaşandı
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi duyan Akşener, geri dönüp özür diledi Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi duyan Akşener, geri dönüp özür diledi         
08:04
EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu         
00:20
Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti         
23:41
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
21:55
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti         
20:57
Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı         
18:04
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 08:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement