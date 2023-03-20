Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde tablo ağırlaşıyor. 11 ilde büyük hasara yol açan depremlerde son durumu AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı.

CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI

Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.

TUTUKLU SAYISI 298 OLDU

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi. Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.