Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya çıktı

20.03.2023 15:23

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükselirken, yaralananların sayısı ise 107 bin 204 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde tablo ağırlaşıyor. 11 ilde büyük hasara yol açan depremlerde son durumu AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı.

Son Dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi

CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI

Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.

Son Dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi

TUTUKLU SAYISI 298 OLDU

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi. Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.

Son Dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi
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AFAD Başkanı Sezer: 'Kahramanmaraş merkezli depremde 50 bin 96 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 vatandaşımız yaralandı' AFAD Başkanı Sezer: 'Kahramanmaraş merkezli depremde 50 bin 96 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 vatandaşımız yaralandı' Adıyaman'da deprem anı, güvenlik kamerası görüntüleri ve telsiz anonslarında Adıyaman'da deprem anı, güvenlik kamerası görüntüleri ve telsiz anonslarında

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya çıktı - Son Dakika
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