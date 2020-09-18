Son Dakika: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı - Son Dakika

Son Dakika: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandıKahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak 12 Eylül 2019 tarihinde göreve başlayan Mustafa Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla asaleten ataması gerçekleştirildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı, System.String[]

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak 12 Eylül 2019 tarihinde göreve başlayan Mustafa Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla asaleten ataması gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Mustafa Koç 1997-2006 yılları arasında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sındırgı, Balıkesir ve Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Mühendisi olarak, 2006-2008 yılları arasında Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü Beydağ Orman İşletme Şefliği, 2008-2010 yılları arasında Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğünde Adalı Orman İşletme Şefliği, 2010-2011 yılları arasında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde Konakpınar Orman İşletme Şefliği, 2011-2012 yılları arasında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde Balıkesir Orman İşletme Şefliği, 2012-2013 yılları arasında Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdür Yardımcısı, 2013-2014 yılları arasında Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü, 2014-2018 yılları arasında Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü, 2018 -2019 tarihinden itibaren Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 12.09.2019 tarihinden itibaren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak göreve başladı.

Mustafa Koç evli ve 2 çocuk babasıdır. - KAHRAMANMARAŞ

Orman Bölge Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Darbesi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Koç asaleten atandı - Son Dakika


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