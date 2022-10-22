Kahramanmaraş, 4.5 şiddetindeki depremle sarsıldı! Son birkaç gündeki üçüncü deprem oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş, 4.5 şiddetindeki depremle sarsıldı! Son birkaç gündeki üçüncü deprem oldu

22.10.2022 16:56

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı yerin 7.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Maraş'ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birkaç gün önce de art arda depremler meydana gelmişti. Kent önce 4.5'lik ardından da 4.3'lük depremlerle sarsılmıştı. Bölgede 43 artçı sarsıntı yaşanırken deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmemişti.

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş, 4.5 şiddetindeki depremle sarsıldı! Son birkaç gündeki üçüncü deprem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş, 4.5 şiddetindeki depremle sarsıldı! Son birkaç gündeki üçüncü deprem oldu - Son Dakika
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