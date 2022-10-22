Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı yerin 7.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Maraş'ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birkaç gün önce de art arda depremler meydana gelmişti. Kent önce 4.5'lik ardından da 4.3'lük depremlerle sarsılmıştı. Bölgede 43 artçı sarsıntı yaşanırken deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmemişti.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş, 4.5 şiddetindeki depremle sarsıldı! Son birkaç gündeki üçüncü deprem oldu - Son Dakika