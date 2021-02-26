Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haklarında dava açılan 3 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 115'er yıl hapis cezası verildi.

Güvenlik gerekçeleri nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar A.K, İ.K. ve E.K. bulundukları ceza infaz kurumu, tutuksuz yargılanan B.K, G.K, T.K. ve müştekiler R.K. ve T.B, ikamet ettikleri illerden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Son savunmaları alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar E.K, İ.K. ve A.K'ye "tasarlayarak adam öldürme, kan gütme saikiyle adam öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralılar ve müştekiler yönünden de 115'er yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklardan T.K. ve B.K'nin beraatını kararlaştıran mahkeme heyeti, bir sanıkla ilgili karar vermeye yer olmadığına hükmetti.

Olay

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7 Ekim 2019'da bir araca yönelik silahlı saldırıda Şener Barut hayatını kaybetmişti. Göksun ilçesinde bir taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner Barut hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Davanın duruşması, güvenlik nedeniyle Kırşehir'e alınmıştı.